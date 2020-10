Coronavirus, riapertura degli stadi: Palermo e Catania pressano la Regione. Le ultime (Di martedì 6 ottobre 2020) "Tifosi allo stadio, i rosa e il Catania pressano la Regione".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'. Nella giornata di ieri, il presidente del Palermo Dario Mirri e l'amministratore unico del Catania Nico Le Mura hanno incontrato a Torre del Grifo l'assessore regionale allo Sport, Manlio Messina.Nel corso dell'incontro, "d’intesa tra i massimi rappresentanti dei due club e con il consigliere di amministrazione SIGI Nuccio La Ferlita, sono state definite richieste urgenti e principali, avanzate al governo regionale: riapertura parziale degli stadi, compatibile con l’emergenza epidemiologica in corso, e misure di sostegno alle società sportive professionistiche, alle prese in questa fase con ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 ottobre 2020) "Tifosi alloo, i rosa e illa".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'. Nella giornata di ieri, il presidente delDario Mirri e l'amministratore unico delNico Le Mura hanno incontrato a Torre del Grifo l'assessore regionale allo Sport, Manlio Messina.Nel corso dell'incontro, "d’intesa tra i massimi rappresentanti dei due club e con il consigliere di amministrazione SIGI Nuccio La Ferlita, sono state definite richieste urgenti e principali, avanzate al governo regionale:parziale, compatibile con l’emergenza epidemiologica in corso, e misure di sostegno alle società sportive professionistiche, alle prese in questa fase con ...

Sicurezza18 : RT @vocedellelotte: Oltre l’emergenza riapertura: una scuola che non può essere a misura di studenti e lavoratori - Mediagol : #Coronavirus, riapertura degli stadi: #Palermo e #Catania pressano la Regione. Le ultime - Mediagol : #Coronavirus, riapertura degli stadi: #Palermo e #Catania pressano la Regione. Le ultime - vocedellelotte : Oltre l’emergenza riapertura: una scuola che non può essere a misura di studenti e lavoratori… - maxsalvia : RT @mante: Capire quale sia il ruolo della riapertura delle scuole in Italia nell’aumento dei casi di coronavirus è molto complicato e fors… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus riapertura Coronavirus, primi dati post riapertura scuole: “le aule non sono centri di contagio” Il Riformista Scuola: Regione Lazio, da apertura meno del 10 per cento casi, quasi tutti con link esterni

Dall'apertura dell'anno scolastico, finora, i casi positivi al Covid-19 registrati nelle scuole del Lazio sono meno del 10 per cento e ...

Borse positive dopo le dimissioni di Trump dall’ospedale

Future sulle azioni europee aprono positivi.Tokyo guadagna lo 0,52%. Shanghai chiusa per festività. Oggi in agenda gli ordini all’industria tedeschi e la bilancia commerciale Usa ...

Dall'apertura dell'anno scolastico, finora, i casi positivi al Covid-19 registrati nelle scuole del Lazio sono meno del 10 per cento e ...Future sulle azioni europee aprono positivi.Tokyo guadagna lo 0,52%. Shanghai chiusa per festività. Oggi in agenda gli ordini all’industria tedeschi e la bilancia commerciale Usa ...