Coronavirus, record nel Casertano: 150 nuovi contagi in due giorni (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Quasi 150 nuovi contagi da Covid in due giorni nel Casertano: 61 oggi, 85 nella giornata di ieri, con due persone decedute nei comuni di Galluccio e Maddaloni. Cifre da record che portano il numero di positivi attuali a 905, mentre da inizio pandemia le positività in totale, contando decessi (50) e guariti (1248), sono 2146. A Maddaloni è deceduto l’83enne ex presidente della Pro Loco, Gaetano Giglio, ricordato con affetto dal sindaco Andrea De Filippo. “Questo maledetto virus – ha scritto il primo cittadino – priva Maddaloni di uno dei suoi figli migliori”. Altre 45 sono invece guarite. I dati emergono dal report giornaliero diffuso dall’Asl di Caserta. Sul fronte delle scuole, qualche problema si registra in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Quasi 150da Covid in duenel: 61 oggi, 85 nella giornata di ieri, con due persone decedute nei comuni di Galluccio e Maddaloni. Cifre dache portano il numero di positivi attuali a 905, mentre da inizio pandemia le positività in totale, contando decessi (50) e guariti (1248), sono 2146. A Maddaloni è deceduto l’83enne ex presidente della Pro Loco, Gaetano Giglio, ricordato con affetto dal sindaco Andrea De Filippo. “Questo maledetto virus – ha scritto il primo cittadino – priva Maddaloni di uno dei suoi figli migliori”. Altre 45 sono invece guarite. I dati emergono dal report giornaliero diffuso dall’Asl di Caserta. Sul fronte delle scuole, qualche problema si registra in ...

Nuovo record di contagi in Sicilia: 198 nuovi casi in 24 ore, mai così tanti nella rilevazione giornaliera del Ministero della Salute. C’è anche una vittima, a Sciacca, che porta il totale a 322. I ...

Coronavirus. In Sicilia nuovo Record di contagi in 24 ore, mai così tanti. In aumento i casi anche nel resto d’Italia

