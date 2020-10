Coronavirus, positivo il senatore del Movimento 5 Stelle Cristiano Anastasi: “Starò 15 giorni in isolamento” (Di martedì 6 ottobre 2020) “Ho scoperto poche ore fa di essere positivo al Covid-19“. Lo comunica, in un video su Facebook, il senatore M5S Cristiano Anastasi. “Ieri mattina ho fatto il testo per il Covid e sono risultato positivo, me l’hanno appena comunicato. E’ giusto dirlo, un fatto di questo genere è importante che si sappia. Ricordo a tutti l’importanza della prevenzione. Non ho idea di come ho beccato questo virus, potrebbe essere stato un mio collega o potrei averlo preso in giro, perché sono uno che viaggia molto. Starò 15 giorni in isolamento, continuerò a lavorare”, ha spiegato Anastasi. Dopo i casi di Francesco Mollame e Marco Croatti, si tratta del terzo senatore M5S positivo ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) “Ho scoperto poche ore fa di essereal Covid-19“. Lo comunica, in un video su Facebook, ilM5S. “Ieri mattina ho fatto il testo per il Covid e sono risultato, me l’hanno appena comunicato. E’ giusto dirlo, un fatto di questo genere è importante che si sappia. Ricordo a tutti l’importanza della prevenzione. Non ho idea di come ho beccato questo virus, potrebbe essere stato un mio collega o potrei averlo preso in giro, perché sono uno che viaggia molto. Starò 15in isolamento, continuerò a lavorare”, ha spiegato. Dopo i casi di Francesco Mollame e Marco Croatti, si tratta del terzoM5S...

C'è la conferma ufficiale da parte dell'Asl: primo caso in una scuola a Brindisi. Nella città capoluogo positivo un ragazzino di 11 anni, studente di scuola media. In ...

Coronavirus, positivo capo di gabinetto della sindaca Virginia Raggi

Stefano Castiglione, capo di gabinetto della sindaca di Roma Virginia Raggi, è risultato positivo al coronavirus. È il secondo caso in Campidoglio.

