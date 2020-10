Coronavirus: positivo il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino (Di martedì 6 ottobre 2020) La Lega Serie A ha comunicato che il presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al Coronavirus in seguito al test effettuato ieri. Il presidente, si precisa, è sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) LaA ha comunicato che ilDalè risultatoalin seguito al test effettuato ieri. Il, si precisa, è sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario.L'articolo MeteoWeb.

TgLa7 : #Coronavirus: direttore della Stampa Giannini positivo, chiusa redazione - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Von der Leyen in isolamento: ha avuto contatti con un positivo #CORONAVIRUS - TgLa7 : #Covid: Merlo positivo, tamponi in Comm.Esteri Camera. Sottosegretario agli Esteri ha contratto Coronavirus - TgLa7 : #Calcio: Dal Pino positivo al coronavirus . Presidente della Lega di A in isolamento a casa - SHlNJl14 : RT @cmdotcom: Serie A, UFFICIALE: il presidente Dal Pino positivo al Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo Coronavirus, positivo un uomo di Cittanova Inquieto Notizie Borse europee avanzano piano in avvio di seduta

Avvio positivo per le Borse europee, dopo la chiusura positiva registrata ieri da Wall Street, che ha accelerato dopo la notizia delle dimissioni dall’ospedale del presidente, Donald Trump. Nelle prim ...

Biden: "Sono morti oltre 200mila americani, Trump ne è responsabile"

Ieri Biden si è detto disponibile al prossimo dibattito con Trump, previsto per il 15 ottobre, se il presidente sarà guarito e ci sarà il via libera dei medici.

Avvio positivo per le Borse europee, dopo la chiusura positiva registrata ieri da Wall Street, che ha accelerato dopo la notizia delle dimissioni dall’ospedale del presidente, Donald Trump. Nelle prim ...Ieri Biden si è detto disponibile al prossimo dibattito con Trump, previsto per il 15 ottobre, se il presidente sarà guarito e ci sarà il via libera dei medici.