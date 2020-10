Coronavirus, più contagiati e più morti. Mascherine anche all’aperto, regole più rigide (Di martedì 6 ottobre 2020) Sono 2.677 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, un dato che porta il totale dei casi dall'inizio della pandemia a 330.263. I morti in un giorno sono 28, che portano il bilancio totale a 36.030. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute - Istituto superiore di sanità. Aumentano quindi nuovi contagiati, 2.677 a fronte di 99.742 tamponi, rispetto ai 2.257 casi di ieri rilevati con 60.241 tamponi. Come aumentano anche i morti che rispetto ai 16 di ieri, oggi se ne contano 28.Le persone attualmente positive al Sars-Cov-2 in Italia sono 60.134, con un incremento di 1.231 registrato nelle ultime 24 ore. Degli attuali 60.134 casi positivi, 3.625 persone sono ricoverate in ospedale (+138 rispetto a ieri), 319 sono in terapia intensiva (-4 rispetto ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 ottobre 2020) Sono 2.677 i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, un dato che porta il totale dei casi dall'inizio della pandemia a 330.263. Iin un giorno sono 28, che portano il bilancio totale a 36.030. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute - Istituto superiore di sanità. Aumentano quindi nuovi, 2.677 a fronte di 99.742 tamponi, rispetto ai 2.257 casi di ieri rilevati con 60.241 tamponi. Come aumentanoche rispetto ai 16 di ieri, oggi se ne contano 28.Le persone attualmente positive al Sars-Cov-2 in Italia sono 60.134, con un incremento di 1.231 registrato nelle ultime 24 ore. Degli attuali 60.134 casi positivi, 3.625 persone sono ricoverate in ospedale (+138 rispetto a ieri), 319 sono in terapia intensiva (-4 rispetto ...

SkyTG24 : App Immuni, più siamo e prima ne usciamo: ecco perché scaricarla contro il coronavirus - La7tv : #ottoemezzo Massimo Giannini (La Stampa): 'Ero stato male sabato con tosse e dolore al torace. Ieri mattina ho scop… - fattoquotidiano : Coronavirus, Speranza illustra il nuovo Dpcm: “Mascherine all’aperto e più controlli contro assembramenti. Quadro p… - UdcIta : RT @AntonioDePoli: In #Veneto non è prevista alcuna restrizione in più rispetto a quanto verrà stabilito dal #Dpcm del Governo a livello na… - UdcVeneto : RT @AntonioDePoli: In #Veneto non è prevista alcuna restrizione in più rispetto a quanto verrà stabilito dal #Dpcm del Governo a livello na… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus più Gli attori più pagati delle serie tv americane del 2013? Ashton Kutcher, Jon Cryer e Ray Romano TVblog.it