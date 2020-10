Coronavirus | Oms | “C’è speranza di avere un vaccino entro la fine dell’anno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 ottobre 2020) “C’è lacheladi quest’anno potremoun“. Così direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus al termine di una riunione di due giorni del comitato esecutivo dell’organismo. Attualmente – ricorda la Bbc – ci sono circa 40 vaccini allo stadio di studi clinici, incluso uno sviluppato dall’Università di Oxford che è già in una fase avanzata di test. Ma il direttore dell’Oms non ha specificato qualepotrebbe essere disponibileladell’anno. “Ora conosciamo meglio il virus – ha detto il direttore dell’Oms – Ci sono ancora cose che non sappiamo ma lo conosciamo meglio. Ora ...