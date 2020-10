Coronavirus: obbligo mascherina all'aperto, verso multe da 400 a 1.000 euro. Speranza: «Nessuna realtà è fuori dai rischi» (Di martedì 6 ottobre 2020) Dal Senato via libera alla risoluzione per la proroga dell’emergenza. Alla Camera via libera rinviato a domani: in due votazioni manca il numero legale. Due le ipotesi sul tavolo di Palazzo Chigi: la prima è quella di varare il decreto-cornice, con la proroga dello stato di emergenza, e il conseguente Dpcm; la seconda è quella di un Dpcm “ponte” che arrivi al 15 ottobre Leggi su ilsole24ore (Di martedì 6 ottobre 2020) Dal Senato via libera alla risoluzione per la proroga dell’emergenza. Alla Camera via libera rinviato a domani: in due votazioni manca il numero legale. Due le ipotesi sul tavolo di Palazzo Chigi: la prima; quella di varare il decreto-cornice, con la proroga dello stato di emergenza, e il conseguente Dpcm; la seconda; quella di un Dpcm “ponte” che arrivi al 15 ottobre

