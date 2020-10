Coronavirus, obbligo di mascherina all’aperto: si va verso le multe da 400 a 1.000 euro (Di martedì 6 ottobre 2020) Nei testi che il Governo si accinge a varare, secondo quanto si apprende, per chi non rispettasse l’obbligo di mascherina all’aperto dovrebbero essere previste sanzioni amministrative che vanno da 400 euro a 1000 euro.L'articolo Coronavirus, obbligo di mascherina all’aperto: si va verso le multe da 400 a 1.000 euro MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Nei testi che il Governo si accinge a varare, secondo quanto si apprende, per chi non rispettasse l’diall’aperto dovrebbero essere previste sanzioni amministrative che vanno da 400a 1000.L'articolodiall’aperto: si valeda 400 a 1.000MeteoWeb.

CAGLIARI. Sarà firmata quasi di sicuro stasera la nuova ordinanza del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, per il contrasto della diffusione epidemiologica nell'isola. Secondo quanto ...

La situazione del campo nomadi di Via Guerra tema della riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza

Si è tenuta stamane presso il Palazzo del Governo, presieduta dal Prefetto Alfonso Terribile, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la ...

