Coronavirus, nuovo picco in Gran Bretagna: 14.500 casi in 24 ore (Di martedì 6 ottobre 2020) Ancora un brusco aumento dei contagi da Coronavirus nel Regno Unito. Nelle ultime 24 ore le autorità hanno registrato 14.542 nuovi casi, circa 2mila in più rispetto al giorno precedente. Dall'inizio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 ottobre 2020) Ancora un brusco aumento dei contagi danel Regno Unito. Nelle ultime 24 ore le autorità hanno registrato 14.542 nuovi, circa 2mila in più rispetto al giorno precedente. Dall'inizio ...

Calano i contagi in Italia: +2.257 nelle ultime 24 ore. Ma a fronte di un numero molto basso di tamponi, come di consueto nei weekend. Mascherine obbligatorie anche all'aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste le misure allo studio.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, in Italia 2.677 nuovi contagi e 28 vittime. Ultime notizie Fanpage.it Coronavirus, verso il test obbligatorio anche per chi arriva da Regno Unito, Belgio e Olanda

Chi arriva in Italia da Regno Unito, Olanda e Belgio dovrà sottoporsi al tampone obbligatorio. La misura, secondo quanto si apprende, dovrebbe essere contenuta nel nuovo Dpcm che il presidente del Con ...

Un successo l'incontro tra le Confcommercio della provincia di Cuneo e di Imperia

Dopo il Covid-19, l’alluvione necessita di risposte immediate dalle istituzioni locali e nazionali. È urgente la messa a pieno regime della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza, unico mezzo di co ...

