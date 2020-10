Coronavirus, nuovo Dpcm. Speranza: “Peggioramento da agosto, mascherine all’aperto e maggiori controlli” (Di martedì 6 ottobre 2020) L’emergenza Covid nel nostro paese è tutt’altro che finita: a ricordarlo è Roberto Speranza, ministro della Salute che è intervenuto alla Camera poco fa a proposito del nuovo Dpcm, che contiene nuove misure di sicurezza e obblighi per far fronte all’incremento dei nuovi casi in Italia. Nuova stretta Il governo ha deciso infatti di muoversi in anticipo per evitare un ulteriore peggioramento, con misure che vanno a salvaguardare la salute dei cittadini, in aggiunta a quelle che abbiamo imparato a conoscere. Tra i punti salienti, l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, e maggiori controlli per evitare gli assembramenti, dopo l’incremento di cali che ha colpito gran parte dell’Europa (“Il 6 ... Leggi su giornal (Di martedì 6 ottobre 2020) L’emergenza Covid nel nostro paese è tutt’altro che finita: a ricordarlo è Roberto, ministro della Salute che è intervenuto alla Camera poco fa a proposito del, che contiene nuove misure di sicurezza e obblighi per far fronte all’incremento dei nuovi casi in Italia. Nuova stretta Il governo ha deciso infatti di muoversi in anticipo per evitare un ulteriore peggioramento, con misure che vanno a salvaguardare la salute dei cittadini, in aggiunta a quelle che abbiamo imparato a conoscere. Tra i punti salienti, l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, econtrolli per evitare gli assembramenti, dopo l’incremento di cali che ha colpito gran parte dell’Europa (“Il 6 ...

