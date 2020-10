Coronavirus, nuovo dpcm a rischio rinvio. La bozza: tamponi obbligatori per chi arriva da Regno Unito, Paesi Bassi e Belgio (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Coronavirus azzoppa il Parlamento e rischia di far slittare anche l’entrata in vigore delle nuove misure anti-Covid elaborate dal governo. Se sui contenuti del nuovo dpcm, dicono fonti dell’esecutivo, non ci sono dubbi, ossia “non saranno diverse da quelle annunciate dal ministro Speranza in Aula”, l’incognita riguarda il percorso da intraprendere per rendere effettive le nuove disposizioni, dopo che oggi, con più di quaranta deputati non presenti perché in “isolamento fiduciario” e l’assenteismo delle opposizioni, è mancato per due volte il numero legale per il voto sulla risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del ministro della Salute. Due sono le strade possibili per Palazzo Chigi: varare, mercoledì, il decreto-cornice, con la proroga dello stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Ilazzoppa il Parlamento e rischia di far slittare anche l’entrata in vigore delle nuove misure anti-Covid elaborate dal governo. Se sui contenuti del, dicono fonti dell’esecutivo, non ci sono dubbi, ossia “non saranno diverse da quelle annunciate dal ministro Speranza in Aula”, l’incognita riguarda il percorso da intraprendere per rendere effettive le nuove disposizioni, dopo che oggi, con più di quaranta deputati non presenti perché in “isolamento fiduciario” e l’assenteismo delle opposizioni, è mancato per due volte il numero legale per il voto sulla risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del ministro della Salute. Due sono le strade possibili per Palazzo Chigi: varare, mercoledì, il decreto-cornice, con la proroga dello stato ...

