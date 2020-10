Coronavirus. Nuovo decreto del Governo, multe per chi è senza mascherina: cosa cambia (Di martedì 6 ottobre 2020) Sanzione da 400 a 1000 euro per chi viola l’obbligo di mascherina. E’ quanto dovrebbe prevedere il Nuovo Dpcm. Inizialmente arrivava fino a 3.000 euro, come prevedeva il decreto a marzo, ma a fine maggio quando era passata la prima emergenza è stata abbassata 1.000 euro. E ancora: tamponi obbligatori per chi rientra da Gran Bretagna, Olanda, Belgio e Repubblica Ceca. Il provvedimento potrebbe slittare alla settimana prossima. “Non è ancora deciso”, spiegano fonti di Governo all’Adnkronos. Domani alle 11 intanto ci sarà il Cdm per prorogare lo stato d’emergenza, rinviato dopo che oggi alla Camera è mancato il numero legale sulla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro Roberto Speranza.



ROMA – “Non dobbiamo farci illusioni e pensare di esserne fuori”: perché il virus circola in maniera “diffusa e generalizzata” in tutta Italia con la curva dei contagi in crescita da nove settimane co ...

Genoa, nessun nuovo caso ma 10 dei primi positivi hanno ancora il Covid-19

Il Genoa fa il punto della situazione sulla questione Covid-19. Attraverso un doppio comunicato ufficiale il Grifone ha reso noto che 10 dei primi positivi tra giocatori e staff, sottoposti al primo t ...

Covid 19, slitta il nuovo Dpcm, ma subito mascherine obbligatorie e multe fino a mille euro

La mancanza del numero legale alla camera sulla risoluzione di maggioranza che impegna il governo a prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio e ...

