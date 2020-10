Coronavirus, nuovi positivi superano i 2500. Quasi il doppio dei morti (Di martedì 6 ottobre 2020) Sono 2677 i nuovi casi di Coronavirus, a fronte di 99.742 tamponi effettuati, e 28 i morti in Italia nelle ultime 24 ore. I dati sono stati resi noti dal ministero della Salute nel suo bollettino quotidiano. Sale così a 36.030 il numero delle persone che hanno perso la vita nel Paese dall’inizio dell’emergenza, mentre è di 330.263 il numero aggiornato dei casi totali. Nelle ultime 24 ore è stato registrato inoltre un decremento dei pazienti in terapia intensiva, in tutto sono 319, meno quattropazienti da ieri. Il bilancio degli attualmente positivi è di 60.134 (+1.231 da ieri), mentre il numero dei guariti è di 234.099 (+1.418).



