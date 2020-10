Coronavirus nelle scuole, Azzolina tira le somme e resta tranquilla: “Neanche l’1% del totale” (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Coronavirus è ormai entrato nelle scuole, ma quanti contagi ci sono fino ad ora tra i banchi? A fare i conti è Lucia Azzolina, che sulle cifre resta ottimista e ribadisce che gli Istituti, da poco riaperti, non chiuderanno affatto. Si sono riaperte le porte degli istituti scolastici, alcune soltanto qualche giorno fa. Si … L'articolo Coronavirus nelle scuole, Azzolina tira le somme e resta tranquilla: “Neanche l’1% del totale” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 6 ottobre 2020) Ilè ormai entrato, ma quanti contagi ci sono fino ad ora tra i banchi? A fare i conti è Lucia, che sulle cifreottimista e ribadisce che gli Istituti, da poco riaperti, non chiuderanno affatto. Si sono riaperte le porte degli istituti scolastici, alcune soltanto qualche giorno fa. Si … L'articolole: “Neanche l’1% del totale” proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : Calano i contagi in Italia: +2.257 nelle ultime 24 ore. Ma a fronte di un numero molto basso di tamponi, come di co… - Agenzia_Ansa : Riattivato il Comitato operativo alla Protezione Civile. Vola l'app #Immuni #Covid #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus #Roma, nel Lazio 248 contagi nelle ultime 24 ore. DIRETTA - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: I primi numeri segnalano un 'impatto basso e buona capacita di tenuta' dei contagi da Covid-19 nelle scuole. Lo ha detto… - TuttoAvellinoit : Le parole del presidente #AIC, #Calcagno in merito ad eventuali casi di #Coronavirus nelle rose. -