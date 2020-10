Coronavirus | nel Regno Unito 14mila nuovi casi e 76 morti In Spagna quasi 12mila contagi Berlino chiude locali alle 23

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 ottobre 2020), Germania. Ma anche Romania, Russia e Polonia. La pandemia di Covid continua a registrare di giorno in giorno numeri in crescita in Europa: preoccupa la Gran Bretagna, che oggi assiste a un significativo aumento dei. Sono 14.542 iregistrati nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono 76. Il totale delle infezioni sale così a 530.113, quello deia 42.369, secondo le informazioni del governo citate da Bbc. Ini numeri non sono migliori, con 11.998 idila metà nella comunità di Madrid – e 26 decessi nelle ultime 24 ore. A prendere provvedimenti per contenere la diffusione ...