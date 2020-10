Coronavirus, nel Regno Unito 14mila nuovi casi e 76 morti. In Iran finiti i posti in terapia intensiva (Di martedì 6 ottobre 2020) La pandemia di Covid continua a preoccupare il Regno Unito, che oggi assiste a un significativo aumento dei contagi: sono 14.542 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono 76. Il totale delle infezioni sale così a 530.113, quello dei morti a 42.369, secondo le informazioni del governo citate da Bbc. I dati arrivano dopo che le cifre dei giorni scorsi non sono stati paragonabili a quelli precedenti, a causa dell’aggiunta di circa 15mila infezioni che erano rimaste fuori dai conteggi per un guasto tecnico. A preoccupare è anche la situazione della Russia, che ha registrato 11.615 nuovi casi di Covid-19: si tratta del dato più alto dallo scorso 11 maggio. I decessi sono stati 188, contro i 117 del giorno prima. In totale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) La pandemia di Covid continua a preoccupare il, che oggi assiste a un significativo aumento dei contagi: sono 14.542 iregistrati nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono 76. Il totale delle infezioni sale così a 530.113, quello deia 42.369, secondo le informazioni del governo citate da Bbc. I dati arrivano dopo che le cifre dei giorni scorsi non sono stati paragonabili a quelli precedenti, a causa dell’aggiunta di circa 15mila infezioni che erano rimaste fuori dai conteggi per un guasto tecnico. A preoccupare è anche la situazione della Russia, che ha registrato 11.615di Covid-19: si tratta del dato più alto dallo scorso 11 maggio. I decessi sono stati 188, contro i 117 del giorno prima. In totale ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: "A Berlino situazione fuori controllo". Scozia verso un mini-lockdown la Repubblica Coronavirus, Visco “La risposta delle banche c'è stata”

ROMA (ITALPRESS) – “La risposta delle banche c’è stata, poi ci sono rischi possibili, noi raccomandiamo di dare credito ma siamo ...

Coronavirus, in Lombardia 350 nuovi casi (12 a Pavia) ma nessun decesso

Emergenza Coronavirus. I dati di martedì 6 ottobre, ore 17. Lombardia, la situazione. I dati si riferiscono a 16.020 nuovi tamponi effettuati, per un totale complessivo di 2.211.

