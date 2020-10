Coronavirus nel Lazio, D’Amato: «Preoccupa la situazione della Asl di Latina». Oggi 275 nuovi casi e 4 decessi (Di martedì 6 ottobre 2020) Su quasi 11 mila tamponi Oggi nel Lazio si registrano 275 casi e di questi 128 a Roma, 4 i decessi e 133 i guariti. “Preoccupa la situazione del territorio della Asl di Latina. Partito Oggi il progetto pilota dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole con i primi 100 test a bambini di Fiumicino”, ha commentato l’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Coronavirus nel Lazio: i dati dalle Asl Nella Asl Roma 1 sono 56 i casi nelle ultime 24h e si tratta di diciotto casi domiciliari o sono casi con link familiare o contatto di un caso già noto sedici sono casi con link a cluster noti dove ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 ottobre 2020) Su quasi 11 mila tamponinelsi registrano 275e di questi 128 a Roma, 4 ie 133 i guariti. “ladel territorioAsl di. Partitoil progetto pilota dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole con i primi 100 test a bambini di Fiumicino”, ha commentato l’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato.nel: i dati dalle Asl Nella Asl Roma 1 sono 56 inelle ultime 24h e si tratta di diciottodomiciliari o sonocon link familiare o contatto di un caso già noto sedici sonocon link a cluster noti dove ...

Agenzia_Ansa : #Mascherine obbligatorie anche all'aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste… - RaiNews : #Coronavirus. Picco nel sistema fognario di #Stoccolma: livelli di virus come a maggio - Open_gol : Nessun distanziamento e senza mascherina. Così Musumeci si mostra nel corso di un evento, dimenticando, forse, di a… - Moon13_me : RT @tempoweb: Il tackle del ct al ministro: 'Pensi prima di parlare. Nel nostro Paese il pallone è una priorità' #coronavirus #Italia #Manc… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 28 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 36.030: Sale a 1.041.073 morti nel Mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: "A Berlino situazione fuori controllo". Scozia verso un mini-lockdown la Repubblica Coronavirus Covid-19: Balzanelli (Sis 118), “a scuola visiera anti droplet oltre a mascherina per adeguata protezione”

Un sollecito al Governo affinché vengano varate misure idonee a coprire anche gli occhi per proteggere in modo più adeguato dal Covid-19. Lo rivolge Mario Balzanelli, presidente nazionale della Sis 11 ...

Coronavirus, 10 casi nell'Empolese Valdelsa e 16 nel Cuoio

Sono 69 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risulta nessun decesso. Di seguito il dettaglio. 37 casi in ...

Un sollecito al Governo affinché vengano varate misure idonee a coprire anche gli occhi per proteggere in modo più adeguato dal Covid-19. Lo rivolge Mario Balzanelli, presidente nazionale della Sis 11 ...Sono 69 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risulta nessun decesso. Di seguito il dettaglio. 37 casi in ...