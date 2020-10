Coronavirus, medico va a lavorare con sintomi: pazienti contagiati (Di martedì 6 ottobre 2020) E’ stato denunciato per epidemia colposa. Il cardiologo di Carpignano Salentino è stato denunciato da un paziente ma ne avrebbe contagiati diversi prima di essere ricoverato per Covid. Un ‘dottore untore’, secondo l’ipotesi di reato, perché avrebbe trasmesso il virus a più pazienti dopo aver continuato le visite nonostante manifestasse da giorni problemi di respirazione, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 6 ottobre 2020) E’ stato denunciato per epidemia colposa. Il cardiologo di Carpignano Salentino è stato denunciato da un paziente ma ne avrebbediversi prima di essere ricoverato per Covid. Un ‘dottore untore’, secondo l’ipotesi di reato, perché avrebbe trasmesso il virus a piùdopo aver continuato le visite nonostante manifestasse da giorni problemi di respirazione, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

