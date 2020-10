Coronavirus | Mattarella “Dall' Europa risposta innovativa”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La ripartenza dell'industria dopo la fase di blocco imposta dalla pandemia, mentre ancora il mondo intero si trova ad affrontare l'emergenza sanitaria, è decisiva per il nostro sistema-Paese. In questa prospettiva, un valore particolare assumono i settori dell'eccellenza italiana, quel made in Italy che, grazie alla sua qualità, ha svolto e svolge un ruolo trainante per l'intera economia e per il prestigio stesso dell'Italia”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, nel suo messaggio in occasione del convegno “Made in Italy: the restart”, organizzato dal Sole 24 Ore e dal Financial Times.“La pandemia globale sta comportando costi elevatissimi per le nostre società e lo scenario attuale è ancora caratterizzato da pesanti incertezze, benchè le conoscenze ...