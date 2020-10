Coronavirus, martedì 6 ottobre: sono 275 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma – “Su quasi 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 275 casi – di questi 128 a Roma – 4 i decessi e 133 i guariti. Preoccupa la situazione del territorio della Asl di Latina.” “Nella Asl Roma 1 sono 56 i casi e si tratta di diciotto casi domiciliari o sono casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto sedici sono casi con link a cluster noti dove e’ in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano due decessi di 64 e 78 anni tutti con patologie.” “Nella Asl Roma 2 sono 45 i casi e si tratta di un caso di rientro dal Bangladesh, quattordici i casi individuati su segnaLazione del medico ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma – “Su quasi 11 mila tamponi oggi nelsi registrano 275– di questi 128 a Roma – 4 i decessi e 133 i guariti. Preoccupa la situazione del territorio della Asl di Latina.” “Nella Asl Roma 156 ie si tratta di diciottodomiciliari ocon link familiare o contatto di un caso gia’ noto sedicicon link a cluster noti dove e’ in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano due decessi di 64 e 78 anni tutti con patologie.” “Nella Asl Roma 245 ie si tratta di un caso di rientro dal Bangladesh, quattordici iindividuati su segnane del medico ...

