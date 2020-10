Coronavirus, l’Oms: “C’è speranza per un vaccino entro il 2020” (Di martedì 6 ottobre 2020) “C’è una speranza che entro la fine di quest’anno possiamo avere un vaccino. Esiste una speranza”, ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il mondo ha bisogno di usare “tutti gli strumenti a disposizione” per mettere fine alla pandemia, tra cui anche i vaccini, ma non solo questi. Attualmente ci sono 40 diversi vaccini nello stadio del trial clinico. Tedros, però, non ha parlato in modo specifico del vaccino più vicino alla fase di utilizzo. In merito alla questione si è espresso anche Silvio Garattini, farmacologo e presidente dell’Istituto Mario Negri, il quale in un’intervista all’AGI ha dichiarato che il fatto che “la Cina sia in trattativa perché i suoi vaccini ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) “C’è unachela fine di quest’anno possiamo avere un. Esiste una”, ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il mondo ha bisogno di usare “tutti gli strumenti a disposizione” per mettere fine alla pandemia, tra cui anche i vaccini, ma non solo questi. Attualmente ci sono 40 diversi vaccini nello stadio del trial clinico. Tedros, però, non ha parlato in modo specifico delpiù vicino alla fase di utilizzo. In merito alla questione si è espresso anche Silvio Garattini, farmacologo e presidente dell’Istituto Mario Negri, il quale in un’intervista all’AGI ha dichiarato che il fatto che “la Cina sia in trattativa perché i suoi vaccini ...

Spz_80 : RT @OmsCose: ASSEMBRAMENTO. Ripetete con noi: AS - SEM - BRA - MEN - TO L'assemblamento potete farlo al massimo con la scarpiera Olaf di… - italmud : RT @a_meluzzi: Covid, l'idrossiclorochina funziona. 7 scienziati inchiodano l'Oms. Lo studio - - TMeravigliosi : RT @OmsCose: ASSEMBRAMENTO. Ripetete con noi: AS - SEM - BRA - MEN - TO L'assemblamento potete farlo al massimo con la scarpiera Olaf di… - Virginius17 : RT @OmsCose: ASSEMBRAMENTO. Ripetete con noi: AS - SEM - BRA - MEN - TO L'assemblamento potete farlo al massimo con la scarpiera Olaf di… - OmsCose : ASSEMBRAMENTO. Ripetete con noi: AS - SEM - BRA - MEN - TO L'assemblamento potete farlo al massimo con la scarpie… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Oms Coronavirus: Vacca (M5S), 'Oms conferma che siamo un modello' Affaritaliani.it