Coronavirus, l’Europa approva aiuti nazionali per imprese Sud Italia (Di martedì 6 ottobre 2020) La Commissione europea ha approva oggi a Bruxelles un regime Italiano di aiuti di Stato da 1,5 miliardi di euro per sostenere le aziende colpite dalla pandemia di Coronavirus nel Sud Italia, riducendo il loro costo del lavoro e aiutandole a continuare la loro attività e a mantenere l'occupazione in questo periodo difficile. Lo schema è stato approvato nell'ambito del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, in vigore dall'inizio della crisi pandemica.La vicepresidente esecutivo Margrethe Vestager, responsabile della politica della concorrenza, ha dichiarato: "Il Sud Italia è stato duramente colpito dalle conseguenze economiche del Coronavirus. Queste misure Italiane per 1,5 miliardi di euro ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 ottobre 2020) La Commissione europea haoggi a Bruxelles un regimeno didi Stato da 1,5 miliardi di euro per sostenere le aziende colpite dalla pandemia dinel Sud, riducendo il loro costo del lavoro e aiutandole a continuare la loro attività e a mantenere l'occupazione in questo periodo difficile. Lo schema è statoto nell'ambito del Quadro temporaneo per glidi Stato, in vigore dall'inizio della crisi pandemica.La vicepresidente esecutivo Margrethe Vestager, responsabile della politica della concorrenza, ha dichiarato: "Il Sudè stato duramente colpito dalle conseguenze economiche del. Queste misurene per 1,5 miliardi di euro ...

