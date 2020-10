Coronavirus: l'Argentina supera gli 800 mila casi (Di martedì 6 ottobre 2020) ANSA, - BUENOS AIRES, 06 OTT - I casi di Coronavirus registrati in Argentina hanno superato quota 800 mila, secondo i dati diffusi ieri sera relativi alle 24 ore precedenti, quando sono stati ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) ANSA, - BUENOS AIRES, 06 OTT - Idiregistrati inhannoto quota 800, secondo i dati diffusi ieri sera relativi alle 24 ore precedenti, quando sono stati ...

iconanews : Coronavirus: l'Argentina supera gli 800 mila casi - PierreSully3 : 60 tamponi su 100 sono positivi al nuovo coronavirus in ???? Argentina. Risultati di ieri. - tancredipalmeri : Bollettino #coronavirus Dom 3 Ott (2 giorni fa) Alti nuovi casi India e USA crisi peggiori Poi: Francia, Russia,… - Etherbankingita : Coronavirus live ultime notizie. Lagarde (Bce): pronti a lanciare nuovi stimoli, non escluso anche taglio tassi… - Franco_1964 : «Scaricare l'app Immuni contribuisce in maniera efficace a spezzare la catena dei contagi da Covid-19»: lo afferma… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Argentina Coronavirus live ultime notizie. Lagarde (Bce): pronti a nuovi stimoli, non escluso taglio tassi. Fmi: alti rischi su ripresa, record debito pubblico del mondo Il Sole 24 ORE Coronavirus: l'Argentina supera gli 800 mila casi

(ANSA) - BUENOS AIRES, 06 OTT - I casi di coronavirus registrati in Argentina hanno superato quota 800 mila, secondo i dati diffusi ieri sera relativi alle 24 ore precedenti, quando sono stati ...

Coronavirus, Oms: "Europei sono apatici e demotivati"

Alla luce del costante incremento dei casi di coronavirus, nell'ultimo rapporto l'Oms dichiara: "Cittadini europei sono apatici e demotivati".

(ANSA) - BUENOS AIRES, 06 OTT - I casi di coronavirus registrati in Argentina hanno superato quota 800 mila, secondo i dati diffusi ieri sera relativi alle 24 ore precedenti, quando sono stati ...Alla luce del costante incremento dei casi di coronavirus, nell'ultimo rapporto l'Oms dichiara: "Cittadini europei sono apatici e demotivati".