Coronavirus Italia, medico di Aosta: «Non so se riusciremo ad essere ancora i vostri eroi» (Di martedì 6 ottobre 2020) È tornato a colpire duro il Coronavirus in Italia. Nel corso della giornata di ieri si sono registrati ben 2.257 nuovi casi di Covid-19 con 60.241 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 16 decessi; le terapie intensive sono in aumento di 20 unità e ci sono stati 200 ricoverati in più. Dati allarmanti, trend negativi che hanno spinto Antonia Billeci, dottoressa lampedusana impegnata nel reparto di Medicina d’urgenza e Accettazione dell’Ospedale Regionale Umberto Parini di Aosta, a scrivere una commovente lettera sul suo profilo Facebook ora diventata virale. leggi anche l’articolo —> Covid, bollettino di oggi: 2.257 nuovi casi, oltre 36mila morti da inizio emergenza Coronavirus Italia, medico ... Leggi su urbanpost (Di martedì 6 ottobre 2020) È tornato a colpire duro ilin. Nel corso della giornata di ieri si sono registrati ben 2.257 nuovi casi di Covid-19 con 60.241 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 16 decessi; le terapie intensive sono in aumento di 20 unità e ci sono stati 200 ricoverati in più. Dati allarmanti, trend negativi che hanno spinto Antonia Billeci, dottoressa lampedusana impegnata nel reparto di Medicina d’urgenza e Accettazione dell’Ospedale Regionale Umberto Parini di, a scrivere una commovente lettera sul suo profilo Facebook ora diventata virale. leggi anche l’articolo —> Covid, bollettino di oggi: 2.257 nuovi casi, oltre 36mila morti da inizio emergenza...

