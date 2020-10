Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 6 ottobre: morti, contagi, guariti (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 6 ottobre 2020. È di 60.134 persone attualmente positive (+1.231), 36.030 morti (+28), 234.099 guariti (+1.418), per un totale di 330.263 casi (+2.677), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 60.134 pazienti attualmente positivi, 3.625 sono ricoverati con sintomi (+138), 319 sono in terapia intensiva (-4) e 56.190 sono invece in isolamento ... Leggi su tpi (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Ministero della Salute e lahanno pubblicato il consuetosulla diffusione delinaggiornato alla data di, martedì 62020. È di 60.134 persone attualmente positive (+1.231), 36.030(+28), 234.099(+1.418), per un totale di 330.263 casi (+2.677), il bilancio della pandemia dainemerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla. Dei 60.134 pazienti attualmente positivi, 3.625 sono ricoverati con sintomi (+138), 319 sono in terapia intensiva (-4) e 56.190 sono invece in isolamento ...

