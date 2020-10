Coronavirus in Campania, i dati del 5 ottobre: 395 nuovi positivi (Di martedì 6 ottobre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 5 ottobre dell’unità di Crisi regionale riporta 431 nuovi positivi su 5.064 tamponi effettuati. Sono 395, in calo rispetto a ieri quando erano 431, i nuovi casi di Coronavirus in Campania, dove sono stati effettuati 5.064 tamponi (ieri 4.867). Due i decessi registrati, per un totale dall’inizio dell’emergenza … Leggi su 2anews (Di martedì 6 ottobre 2020)in: il bollettino di ieri 5dell’unità di Crisi regionale riporta 431su 5.064 tamponi effettuati. Sono 395, in calo rispetto a ieri quando erano 431, icasi diin, dove sono stati effettuati 5.064 tamponi (ieri 4.867). Due i decessi registrati, per un totale dall’inizio dell’emergenza …

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania Coronavirus in Campania, Covid Center e mezzo servizio: Napoli, Caserta e Salerno senza collaudi... Il Mattino Nelle ultime 24 ore 395 nuovi positivi al Covid-19, i guariti del giorno sono 125

questi i dati del bollettino di oggi dell’Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 in Campania.

Nuovi casi ancora in aumento in tutta Italia a fronte di molti più tamponi

Risalgono i contagi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi ... Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Campania (495), Lombardia (350), Lazio (275) e Veneto (250).

