Coronavirus, in Campania 395 nuovi casi su 5.064 tamponi e due decessi (Di martedì 6 ottobre 2020) Sono 395, su 5.064 tamponi effettuati, i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Il dato nel consueto Bollettino ordinario dell’Unita’ di crisi della Regione. Il report, aggiornato alle 23:59 di ieri, lunedi’ 5 ottobre, riporta anche 2 decessi e 125 guariti. Alla luce degli ultimi dati questa la situazione in Campania: il totale dei positivi, dall’inizio della pandemia, sale a 15.163, quello dei tamponi a 637.463. 468 sono i deceduti e 6.718 i guariti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 ottobre 2020) Sono 395, su 5.064effettuati, idi contagio da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in. Il dato nel consueto Bollettino ordinario dell’Unita’ di crisi della Regione. Il report, aggiornato alle 23:59 di ieri, lunedi’ 5 ottobre, riporta anche 2e 125 guariti. Alla luce degli ultimi dati questa la situazione in: il totale dei positivi, dall’inizio della pandemia, sale a 15.163, quello deia 637.463. 468 sono i deceduti e 6.718 i guariti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: ho firmato questa mattina l'ordinanza n.77 che contiene ulteriori misure di prevenzione e di conteni… - Agenzia_Ansa : Calano i contagi in Italia: +2.257 nelle ultime 24 ore. Ma a fronte di un numero molto basso di tamponi, come di co… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 11,0% Regioni con… - Fusillide : RT @ilriformista: #Coronavirus, 2.677 nuovi casi e 28 decessi: Campania prima con meno tamponi di tutti - StabiaChannel : #Cronaca #Coronavirus: in Campania 395 positivi, due decessi in 24 ore LEGGI LA NEWS: -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania Coronavirus in Campania, Covid Center e mezzo servizio: Napoli, Caserta e Salerno senza collaudi... Il Mattino Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia 28 morti, 2.677 nuovi contagi e 1.418 guariti

E oggi, come detto, sono 28 in più. I casi totali sono ad oggi 330.263 (+2.677). Oggi in Campania 395 nuovi casi, 2 morti e 125 guariti Sono 395 i nuovi casi di Covid-19 emersi oggi in Campania ...

Coronavirus, bollettino 6 ottobre: salgono ancora i contagi, 2667, crescono i decessi 28, 234.009 guariti

ROMA – Risalgono i contagi di Coronavirus in Italia.Nelle ultime 24 ore i nuovi ... Le regioni con ilmaggior numero di nuovi casi sono Campania (495), Lombardia (350),Lazio (275) e Veneto (250).

E oggi, come detto, sono 28 in più. I casi totali sono ad oggi 330.263 (+2.677). Oggi in Campania 395 nuovi casi, 2 morti e 125 guariti Sono 395 i nuovi casi di Covid-19 emersi oggi in Campania ...ROMA – Risalgono i contagi di Coronavirus in Italia.Nelle ultime 24 ore i nuovi ... Le regioni con ilmaggior numero di nuovi casi sono Campania (495), Lombardia (350),Lazio (275) e Veneto (250).