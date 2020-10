Coronavirus, il virologo Caruso: “Serio rischio lockdown al Sud Italia” (Di martedì 6 ottobre 2020) Coronavirus, il virologo Caruso: “Serio rischio lockdown in Sud Italia” “Al Sud il Coronavirus ha circolato poco in passato, ci sono le praterie, molti anziani e un sistema sanitario debole: esiste un vero rischio lockdown, in particolare in Campania. Al Nord non si può certo parlare di immunità di gregge, ma al momento c’è più resistenza”. Non ha dubbi Arnaldo Caruso, professore ordinario all’università di Brescia e presidente della Società italiana di virologia, su quale parte dell’Italia rischi di più per questa seconda ondata di contagi da Covid-19. In un’intervista rilasciata a La Stampa, Caruso non nasconde la ... Leggi su tpi (Di martedì 6 ottobre 2020), il: “Serioin Sud Italia” “Al Sud ilha circolato poco in passato, ci sono le praterie, molti anziani e un sistema sanitario debole: esiste un vero, in particolare in Campania. Al Nord non si può certo parlare di immunità di gregge, ma al momento c’è più resistenza”. Non ha dubbi Arnaldo, professore ordinario all’università di Brescia e presidente della Società italiana di virologia, su quale parte dell’Italia rischi di più per questa seconda ondata di contagi da Covid-19. In un’intervista rilasciata a La Stampa,non nasconde la ...

fattoquotidiano : GLI AGENTI DI TRUMP 'POSITIVI' AL CORONAVIRUS Il virologo Fauci 'Non fatemi commentare', leggete cosa accade in Usa - LaStampa : Coronavirus, il virologo Burioni: “Le cose iniziano a mettersi male” - AnnaM75 : RT @factchecking18: @Cartabellotta @BagnoliMD @GIMBE Già a Febbraio si parlava di potenziare volume vaccini influenzali 2020/2021. Sono sic… - silvalisa53 : RT @fattoquotidiano: GLI AGENTI DI TRUMP 'POSITIVI' AL CORONAVIRUS Il virologo Fauci 'Non fatemi commentare', leggete cosa accade in Usa ht… - FedericoPostet : @Potito40709597 @LaVeritaWeb C'è quella cosetta sospetta sulla Rule of Law... p. es.: -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus virologo Brescia, il virologo: "Andiamo verso un’altra ondata di Coronavirus" IL GIORNO Coronavirus, Donald Trump dimesso dall'ospedale: «Non temete il Covid»

Il Presidente USA Donald Trump e la First Lady Melania Trump positivi al coronavirus: incertezza sulle elezioni. Le ultime notizie e gli aggiornamenti ...

Matteo Salvini a Quarta Repubblica: "Coronavirus? Un conto è la prudenza, un altro il terrore"

E ora, che si fa? Con la seconda ondata di coronavirus che sembra prendere piede anche in Italia, il governo pare brancolare nel consueto buio: ...

Il Presidente USA Donald Trump e la First Lady Melania Trump positivi al coronavirus: incertezza sulle elezioni. Le ultime notizie e gli aggiornamenti ...E ora, che si fa? Con la seconda ondata di coronavirus che sembra prendere piede anche in Italia, il governo pare brancolare nel consueto buio: ...