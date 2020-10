Coronavirus, il presidente della Lega Serie A Dal Pino è positivo (Di martedì 6 ottobre 2020) Come svelato pochi minuti fa il presidente della Lega Serie A, Dal Pino, è risultato positivo al Covid. Ecco quanto si legge: “Paolo Dal Pino è risultato positivo al #Cvid19 in seguito al test effettuato ieri. Il presidente, sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario”. L'articolo Coronavirus, il presidente della Lega Serie A Dal Pino è positivo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 6 ottobre 2020) Come svelato pochi minuti fa ilA, Dal, è risultatoal Covid. Ecco quanto si legge: “Paolo Dalè risultatoal #Cvid19 in seguito al test effettuato ieri. Il, sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario”. L'articolo, ilA Dalè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

giuliainnocenzi : Un presidente contagioso dice al mondo di non avere paura del virus dopo essersi tolto la mascherina e mentre sembr… - fattoquotidiano : GLI AGENTI DI TRUMP 'POSITIVI' AL CORONAVIRUS Il virologo Fauci 'Non fatemi commentare', leggete cosa accade in Usa - Agenzia_Ansa : Il messaggio del presidente Trump rientrato dall'ospedale dove è stato ricoverato per aver contratto il Covid-19: '… - lilith975 : RT @antieuropeistaa: COGLIONAVIRUS ...TRUMP E TORNATO ALLA CASA BIANCA CON TANTO DI SALUTO MILITARE E OLTRETUTTO TOGLIENDO LA MASCHERINA...… - Ilarioforjuve : RT @RaiSport: La Lega Serie A comunica che il Presidente Paolo Dal Pino e' risultato positivo al covid-19 in seguito al test effettuato ier… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus presidente Coronavirus, presidente Toti: “governo lasci a regioni facoltà di emettere ordinanze proprie” AlbengaCorsara News Paolo Del Pino positivo al covid 19: il presidente della Lega di Serie A ieri era con il ministro Spadafora

La Lega Serie A comunica che il suo Presidente è risultato positivo al covid-19 in seguito al test effettuato ieri. Il Presidente Paolo Del Pino, positivo al tampone – si legge in una nota – è ...

COVID-19, NUOVO PROTOCOLLO PER IL COMPARTO MATRIMONI

02/10/2020 - Si è svolta oggi a Palazzo Santa Lucia, convocata dal Presidente Vincenzo De Luca, una riunione con l'Unità di Crisi e i rappresentanti del comparto wedding, i quali hanno segnalato la ...

La Lega Serie A comunica che il suo Presidente è risultato positivo al covid-19 in seguito al test effettuato ieri. Il Presidente Paolo Del Pino, positivo al tampone – si legge in una nota – è ...02/10/2020 - Si è svolta oggi a Palazzo Santa Lucia, convocata dal Presidente Vincenzo De Luca, una riunione con l'Unità di Crisi e i rappresentanti del comparto wedding, i quali hanno segnalato la ...