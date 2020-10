Coronavirus, il CTS delinea quattro possibili scenari per i prossimi mesi (Di martedì 6 ottobre 2020) Un documento redatto dal CTS delinea quattro possibili scenari sulla pandemia da Coronavirus. Accanto i quattro scenari, anche le modalità di intervento del governo Il numero di contagi sta pericolosamente salendo. L’incubo che ha lasciato un po’ di respiro durante i mesi estivi, regalando fugaci speranze di un ritorno alla normalità, è ritornato. Il Coronavirus è ancora tra noi come nei mesi primaverili. A fare la differenza, tuttavia, siamo noi, più preparati e consapevoli e pronti a fronteggiare (si spera) una seconda ondata che sembra ormai iniziata. Ecco dunque che il Comitato Tecnico Scientifico ha redatto un documento in cui vengono delineati ... Leggi su zon (Di martedì 6 ottobre 2020) Un documento redatto dal CTSsulla pandemia da. Accanto i, anche le modalità di intervento del governo Il numero di contagi sta pericolosamente salendo. L’incubo che ha lasciato un po’ di respiro durante iestivi, regalando fugaci speranze di un ritorno alla normalità, è ritornato. Ilè ancora tra noi come neiprimaverili. A fare la differenza, tuttavia, siamo noi, più preparati e consapevoli e pronti a fronteggiare (si spera) una seconda ondata che sembra ormai iniziata. Ecco dunque che il Comitato Tecnico Scientifico ha redatto un documento in cui vengonoti ...

infoitinterno : Coronavirus. Chiesta partecipazione componente docente del CTS - onlyju70 : @_SiGonfiaLaRete Non solo #DeLaurentiis NON ha rispettato i protocolli della #LegaserieA e #CTS , ma ha anche tenta… - zazoomblog : Coronavirus i 4 scenari per la seconda ondata secondo gli scienziati del Cts - #Coronavirus #scenari #seconda… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus CTS Coronavirus, Cts: cosa faremo per la seconda ondata Vanity Fair Italia Coronavirus, i quattro scenari del Cts per la seconda ondata

Coronavirus, quattro scenari dal Cts. Un trend di crescita di contagi che, seppur lieve, continua ad aumentare. Così come aumenta il numero dei morti e dei pazienti ricoverati. L ...

Coronavirus: Meloni, 'vogliamo dati più chiari, rischiosa proroga stato d'emergenza'

Tra l'altro, "non capisco perché gli atti del cts non possono essere pubblici e pubblicati. Abbiamo una difficoltà oggettiva a valutare serenamente senza avere queste certezze".

Coronavirus, quattro scenari dal Cts. Un trend di crescita di contagi che, seppur lieve, continua ad aumentare. Così come aumenta il numero dei morti e dei pazienti ricoverati. L ...Tra l'altro, "non capisco perché gli atti del cts non possono essere pubblici e pubblicati. Abbiamo una difficoltà oggettiva a valutare serenamente senza avere queste certezze".