Coronavirus, il bollettino di oggi: cresce il numero di morti e di nuovi casi positivi, gli aggiornamenti Regione per Regione (Di martedì 6 ottobre 2020) I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 28 morti, 1.418 guariti e 2.677 nuovi casi su 99.742 tamponi. oggi è risultato positivo il 2,68% dei tamponi effettuati, in netto calo rispetto ai giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Campania (395), Lombardia (350), Lazio (275), Piemonte (259), Toscana (209), Sicilia (198), Veneto (189), Emilia Romagna (172) e Liguria (170). Anche oggi la Calabria, con appena 23 nuovi positivi (di cui 2 migranti), è la Regione con il più basso aumento di ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) I dati ufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 28, 1.418 guariti e 2.677su 99.742 tamponi.è risultato positivo il 2,68% dei tamponi effettuati, in netto calo rispetto ai giorni scorsi. Le Regioni con il più altodisono stateCampania (395), Lombardia (350), Lazio (275), Piemonte (259), Toscana (209), Sicilia (198), Veneto (189), Emilia Romagna (172) e Liguria (170). Anchela Calabria, con appena 23(di cui 2 migranti), è lacon il più basso aumento di ...

