Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 6 ottobre 2020 (Di martedì 6 ottobre 2020) I dati aggiornati della Protezione Civile di oggi 6 ottobre 2020 sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese Coronavirus: la Protezione Civile, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. oggi si registrano 2677 nuovi casi positivi al virus che portano il totale da inizio epidemia a quota 330.263. Gli attualmente positivi si attestano invece ad un totale di casi pari a 60.134 con un aumento rispetto a ieri di 1231 positivi. I guariti di oggi sono 1418, per un totale di 234.099. Purtroppo, si registrano anche altre 28 nuove morti che portano il totale dei decessi a quota 36.030. Diminuiscono di 4 unità i ... Leggi su zon (Di martedì 6 ottobre 2020) Iaggiornati della Protezione Civile disull’andamento del contagio danel nostro Paese: la Protezione Civile, come di consueto, ha aggiornato irelativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese.si registrano 2677 nuovi casi positivi al virus che portano il totale da inizio epidemia a quota 330.263. Gli attualmente positivi si attestano invece ad un totale di casi pari a 60.134 con un aumento rispetto a ieri di 1231 positivi. I guariti disono 1418, per un totale di 234.099. Purtroppo, si registrano anche altre 28 nuove morti che portano il totale dei decessi a quota 36.030. Diminuiscono di 4 unità i ...

