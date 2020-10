Coronavirus | Governo valuta obbligo di mascherina anche all' aperto

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nel Dpcm che ci accingiamo ad adottare valutiamo l'estensione dell'di utilizzo delle mascherineall'e diciamo con forza ai cittadini che dobbiamo fare uno sforzo in più perchè in ogni situazione in cui c'è il rischio di incontrare persone non conviventi c'è la necessità di usarle”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nelle sue comunicazioni alla Camera in merito alle misure di contenimento del Covid-19 nel prossimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.“Nel prossimo Dpcm – ha spiegato – dobbiamo continuare sulla linea della prudenza. L'indirizzo delè confermare le misure essenziali che fin qui ci hanno consentito di provare a gestire la fase di convivenza con ...