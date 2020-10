Coronavirus | fakenews e comportamenti penalmente perseguibili

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 ottobre 2020) C’è un aspetto che pochi considerano nel variegato e variopinto mondo delle fake news, soprattutto in epoca di: molto spesso possono configurare un comportamentoperseguibile e chi le diffonde, aggiungendo propri commenti o anche solo con una mera condivisione nei casi più gravi, può essere soggetto a un processo penale.Penso, per esempio, a chi afferma che la pandemia non sia altro che un complotto ordito da Tizio o da Caio, o a chi, avendo una certa autorevolezza, inviti le persone a non portare le mascherine, in spregio dei provvedimenti normativi assunti, o a chi parli di dittatura sanitaria, citando addirittura il nome di presunti esperti o pseudo “influencer”, diffondendo teorie negazioniste.Tutto ciò può provocare conseguenze anche dannose per la salute dei cittadini. Si ...