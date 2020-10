Coronavirus, esperti: “Urge isolare gli asintomatici nelle scuole, ci vuole responsabilità a rimanere a casa se si hanno sintomi respiratori” (Di martedì 6 ottobre 2020) “E’ fondamentale avere una sorveglianza attiva e rigorosa che ci consenta di isolare anche le persone asintomatiche all’interno della popolazione scolastica“. Lo afferma all’AGI Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche. “Un aiuto potra’ arrivare dai test antigenici rapidi che, oltre a essere utili nella fase di valutazione della presenza di persone sintomatiche positive al virus, puo’ anche tracciare all’interno di una classe dove si sia verificato un caso le persone che a loro volta possono avere contratto l’infezione prima che questa diventi apparente”, dice Maga, che comunque sembra molto fiducioso. “Al momento il sistema scuola sta reggendo, ma rimane necessario un grande sforzo sia da parte del personale scolastico che da ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) “E’ fondamentale avere una sorveglianza attiva e rigorosa che ci consenta dianche le persone asintomatiche all’interno della popolazione scolastica“. Lo afferma all’AGI Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche. “Un aiuto potra’ arrivare dai test antigenici rapidi che, oltre a essere utili nella fase di valutazione della presenza di persone sintomatiche positive al virus, puo’ anche tracciare all’interno di una classe dove si sia verificato un caso le persone che a loro volta possono avere contratto l’infezione prima che questa diventi apparente”, dice Maga, che comunque sembra molto fiducioso. “Al momento il sistema scuola sta reggendo, ma rimane necessario un grande sforzo sia da parte del personale scolastico che da ...

ilpost : La situazione italiana dopo la “seconda ondata” di contagi da coronavirus è migliore rispetto ad altri paesi per un… - ConsulcesiGroup : RT @pierluigianton3: Non si parla ancora abbastanza della pandemia nella pandemia: l’impatto del Coronavirus sulla nostra salute mentale. I… - yhiugus : RT @ilpost: La situazione italiana dopo la “seconda ondata” di contagi da coronavirus è migliore rispetto ad altri paesi per un insieme di… - AngeliniPhIT : RT @pierluigianton3: Non si parla ancora abbastanza della pandemia nella pandemia: l’impatto del Coronavirus sulla nostra salute mentale. I… - danpoggio : RT @pierluigianton3: Non si parla ancora abbastanza della pandemia nella pandemia: l’impatto del Coronavirus sulla nostra salute mentale. I… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus esperti Trump e il Covid, assist o boomerang? La parola agli esperti Formiche.net SALUTE, FIORAMONTI: MASCHERINE OVUNQUE ALL’APERTO: I RISCHI POTREBBERO SUPERARE I BENEFICI

“Secondo uno studio promosso da autorevoli esperti in campo medico ... grandi quantità di virus scatenano una violenta infiammazione e possono aggravare la Covid-19. Le revisioni sistematiche hanno ...

Coronavirus: Oms raccomanda mascherine 'in spazi pubblici dove non c'è distanza'

"La guida - ricorda l'esperto - raccomanda di indossare le mascherine negli spazi pubblici in cui è impossibile distanziarsi fisicamente". Ma, "indipendentemente dal contesto in cui vengono indossate, ...

“Secondo uno studio promosso da autorevoli esperti in campo medico ... grandi quantità di virus scatenano una violenta infiammazione e possono aggravare la Covid-19. Le revisioni sistematiche hanno ..."La guida - ricorda l'esperto - raccomanda di indossare le mascherine negli spazi pubblici in cui è impossibile distanziarsi fisicamente". Ma, "indipendentemente dal contesto in cui vengono indossate, ...