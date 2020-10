Coronavirus e scuola | 50 milioni di euro per i genitori dall’INPS

Leggi su chedonna

(Di martedì 6 ottobre 2020) Le imposizioni dettate dalhanno reso difficile la vita a tutti. In arrivo le regole dell’INPS il congedo parentale traLo sappiamo bene: esseree studenti durante la pandemia è stato veramente molto difficile. In arrivo, dall’INPS, uno strumento per dare una mano a tutti coloro che hanno figli in … L'articolo: 50diper idall’INPS è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it