Coronavirus, Donald Trump lascia l’ospedale ma non è fuori pericolo (Di martedì 6 ottobre 2020) Nonostante non sia fuori pericolo, Donald Trump è stato dimesso dall’ospedale, e suggerisce alle persone di non lasciarsi intimorire dal virus. Intanto la Casa Bianca si sta trasformando in un vero e proprio focolaio. PhotoCredit: dal web “Mi sento bene!” Alle 18.30 di ieri pomeriggio – 00.30 in Italia -, Trump è uscito dall’ospedale militare in cui era stato ricoverato giorni fa, dopo essere risultato positivo al Covid. È stato proprio lui ad annunciarlo attraverso un tweet: “Lascerò il grande Walter Reed Medical Center alle 6.30 p.m.”. Il presidente americano, nel tentativo di diffondere ottimismo, ha inoltre aggiunto: “Mi sento molto bene! Non abbiate paura del Covid. Non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Nonostante non siaè stato dimesso dall’ospedale, e suggerisce alle persone di nonrsi intimorire dal virus. Intanto la Casa Bianca si sta trasformando in un vero e proprio focolaio. PhotoCredit: dal web “Mi sento bene!” Alle 18.30 di ieri pomeriggio – 00.30 in Italia -,è uscito dall’ospedale militare in cui era stato ricoverato giorni fa, dopo essere risultato positivo al Covid. È stato proprio lui ad annunciarlo attraverso un tweet: “Lascerò il grande Walter Reed Medical Center alle 6.30 p.m.”. Il presidente americano, nel tentativo di diffondere ottimismo, ha inoltre aggiunto: “Mi sento molto bene! Non abbiate paura del Covid. Non ...

Tg3web : Fa discutere il blitz a sorpresa di Donald Trump fuori dall'ospedale per salutare i propri sostenitori. 'Gesto foll… - fanpage : Donald Trump lascia l'ospedale e lancia questo messaggio alla Nazione - ilpost : Donald Trump è risultato positivo al coronavirus - cappelIaiomatto : Il messaggio del presidente Donald Trump rientrato da poco dall'ospedale in cui è stato ricoverato per aver contrat… - Karen__Green_ : RT @Tg3web: Fa discutere il blitz a sorpresa di Donald Trump fuori dall'ospedale per salutare i propri sostenitori. 'Gesto folle e irrespon… -