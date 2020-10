Coronavirus | diminuite le terapie per le malattie croniche

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 6 ottobre 2020) A causa del lockdown imposto dal Covid-19, l’impiego di alcunefarmacologiche (soprattutto quelle di patologie asintomatiche e preventive) si e’ ridotto, arrivando a raggiungere il 40%. Ma ci sono state anche forti diminuzioni di prescrizioni per pazienti di nuova diagnosi, fino ad arrivare all’85% in alcuni casi. E’ diminuito il ricorso aper patologie, per la prevenzione di eventi cardiovascolari, fratture ossee, o per controllare la progressione dell’artrite reumatoide. La Fondazione italiana per il cuore, la Fondazione Giovanni Lorenzini, la Fondazione italiana ricerca sulledell’osso (Firmo), l’Associazione nazionale malati reumatici (Anmar Onlus) e l’Associazione di iniziativa parlamentare e legislativa per la salute e la ...