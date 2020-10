Coronavirus, dal 7 ottobre nuovo DPCM. Previsto l’uso della mascherina obbligatoria anche all’aperto (Di martedì 6 ottobre 2020) nuovo DPCM nella lotta al Coronavirus che sostituirà quello in scadenza il 7 ottobre. Previsto l’uso della mascherina anche all’aperto in tutta Italia. Speranza: “Chiediamo uno sforzo”. Il nuovo DPCM nella lotta al Coronavirus ci sarà solo dopo il confronto con le Camere in programma mercoledì. Dovrà esserci anche un incontro con i rappresentanti di … L'articolo Coronavirus, dal 7 ottobre nuovo DPCM. Previsto l’uso della mascherina obbligatoria anche all’aperto ... Leggi su newnotizie (Di martedì 6 ottobre 2020)nella lotta alche sostituirà quello in scadenza il 7l’usoall’aperto in tutta Italia. Speranza: “Chiediamo uno sforzo”. Ilnella lotta alci sarà solo dopo il confronto con le Camere in programma mercoledì. Dovrà esserciun incontro con i rappresentanti di … L'articolo, dal 7l’usoall’aperto ...

