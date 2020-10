Coronavirus | chiuso tutto | bar | piscine e palestre La situazione

Leggi su howtodofor

(Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 5 ottobre 2020 - La Francia tenta di arginare l'epidemia fuori controllo dicon un giro di vite, a partire dai locali. Preoccupa in particolare l'aumentata pressione sulle strutture ospedaliere. La stretta delle regole sanitarie su Parigi - passata da ieri sera in zona di 'massima allerta' (rosso scarlatto sulle cartine) - "rimarrà in vigore 15 giorni" al termine dei quali sarà fatta "una verifica nella massima trasparenza" sull'evoluzione dei dati della pande, ha detto il prefetto Didier Lallement presentando le nuove misure in vigore da domani nella capitale francese. "È una nuova tappa, bisogna essere all'altezza della sfida", ha detto Lallement. "L'epidemia va troppo veloce, bisogna frenare ora per evitare che il nostro sistema di salute non sia sopraffatto", ha ...