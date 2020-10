Coronavirus: bozza dl, deroghe regioni solo se più restrittive (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Le regioni potranno intervenire con misure ad hoc per fronteggiare l'emergenza Covid-19 ma solo se introdurranno giri di vite ulteriori, ovvero norme più restrittive. Per allargare le maglie delle misure, sarà invece necessario il via libera del Comitato tecnico scientifico. E' quanto prevede la bozza del decreto legge che proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio, che avrebbe dovuto approdare in Cdm questa sera ma che, con ogni probabilità, verrà discusso solo domani, dopo l'incidente alla Camera sul numero legale sulle risoluzioni alle comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza. Rispetto al "decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74", le parole "ampliative o ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Lepotranno intervenire con misure ad hoc per fronteggiare l'emergenza Covid-19 mase introdurranno giri di vite ulteriori, ovvero norme più. Per allargare le maglie delle misure, sarà invece necessario il via libera del Comitato tecnico scientifico. E' quanto prevede ladel decreto legge che proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio, che avrebbe dovuto approdare in Cdm questa sera ma che, con ogni probabilità, verrà discussodomani, dopo l'incidente alla Camera sul numero legale sulle risoluzioni alle comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza. Rispetto al "decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74", le parole "ampliative o ...

(Adnkronos) - Le Regioni potranno intervenire con misure ad hoc per fronteggiare l'emergenza Covid-19 ma solo se introdurranno giri di ... E' quanto prevede la bozza del decreto legge che proroga lo ...

CORONAVIRUS: “LA FARSA DEI PROTOCOLLI IN SEVEL”, USB PROCLAMA SCIOPERO

15:50 - CORONAVIRUS: "LA FARSA DEI PROTOCOLLI IN SEVEL", USB PROCLAMA SCIOPERO 15:40 - COVID: BOZZA DPCM, OBBLIGO DI PORTARE CON SE' MASCHERINA, GOVERNO PUO' IMPORNE USO ALL'APERTO 15:37 ...

