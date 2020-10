Coronavirus: Austria, caso nello staff di Kurz, lui negativo (Di martedì 6 ottobre 2020) BOLZANO, 06 OTT - Uno stretto collaboratore del cancelliere Sebastian Kurz è risultato positivo al Coronavirus. L'intero staff, come anche il cancelliere e il suo vice Werner Kogler, sono stati ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 6 ottobre 2020) BOLZANO, 06 OTT - Uno stretto collaboratore del cancelliere Sebastianè risultato positivo al. L'intero, come anche il cancelliere e il suo vice Werner Kogler, sono stati ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Austria Coronavirus: Austria, caso nello staff di Kurz, lui negativo La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus: boom di contagi nel mondo, in Europa si teme la seconda ondata

Dal Messico all'Argentina, da Israele all'Irlanda crescono i casi e i ricoverati in terapia intensiva, mentre l'Oms avverte:"Attenzione allo stress da pandemia" ...

Uno stretto collaboratore del cancelliere Sebastian Kurz è risultato positivo al coronavirus. L'intero staff, come anche il cancelliere e il suo vice Werner Kogler, sono stati sottoposti a tampone che ...

