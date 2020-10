Coronavirus, alla Camera manca per due volte il numero legale sulla risoluzione di maggioranza. E le opposizioni esultano – Il video (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (6 ottobre)Incidente alla Camera per i partiti che sostengono il governo Conte. Al momento di approvare la risoluzione sulle prossime mosse per gestire la pandemia da Coronavirus, infatti, il centrodestra non ha partecipato al voto, lasciando l’onere di garantire il numero legale ai soli gruppi di maggioranza: Pd, M5s, Liberi e uguali e Italia viva. Ma a causa delle tante assenze, la soglia decisiva è venuta a mancare per due volte consecutive, rendendo necessario il rinvio a domani. Quando il numero legale è mancato per la prima volta, le opposizioni hanno festeggiato con un boato da stadio e lunghi ... Leggi su open.online (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (6 ottobre)Incidenteper i partiti che sostengono il governo Conte. Al momento di approvare lasulle prossime mosse per gestire la pandemia da, infatti, il centrodestra non ha partecipato al voto, lasciando l’onere di garantire ilai soli gruppi di: Pd, M5s, Liberi e uguali e Italia viva. Ma a causa delle tante assenze, la soglia decisiva è venuta are per dueconsecutive, rendendo necessario il rinvio a domani. Quando ilto per la prima volta, lehanno festeggiato con un boato da stadio e lunghi ...

