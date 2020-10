Coronavirus, alla Camera manca il numero legale, l'opposizione attacca (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nell'Aula della Camera è mancato il numero legale sul voto delle risoluzioni di maggioranza sulle comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito all'emergenza Coronavirus.“Maggioranza allo sbando, litigiosa e assente, perfino quando si parla di Virus”, commenta il leader della Lega Matteo Salvini. attacca anche il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che afferma: “alla Camera sinistra e Cinquestelle non riescono a garantire il numero legale nel voto sulla loro risoluzione sulle misure di contenimento del Coronavirus, nella quale hanno ingannevolmente inserito anche la proroga dello stato di emergenza. E' questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nell'Aula dellato ilsul voto delle risoluzioni di maggioranza sulle comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito all'emergenza.“Maggioranza allo sbando, litigiosa e assente, perfino quando si parla di Virus”, commenta il leader della Lega Matteo Salvini.anche il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che afferma: “sinistra e Cinquestelle non riescono a garantire ilnel voto sulla loro risoluzione sulle misure di contenimento del, nella quale hanno ingannevolmente inserito anche la proroga dello stato di emergenza. E' questa ...

