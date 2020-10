Coronavirus a Latina e Provincia: 49 nuovi casi, ecco come sono ripartiti tra i Comuni (Di martedì 6 ottobre 2020) Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 49 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (3), di Cisterna di Latina (9), di Cori (1), di Fondi (1), di Formia (1), di Itri (2), di Gaeta (1), di Latina (20), di Minturno(3), Pontinia (3), di Priverno (1) e di Terracina (4). Non si registrano nuovi decessi. La Asl competente ricorda che, «in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, sono stati attivati nei Comuni di Aprilia e Priverno locali postazioni permanenti di “Drive in” per l’esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del Coronavirus SARS-COV2». L’accesso al “drive in” è regolato da prenotazione che dovrà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 ottobre 2020) Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 49positivi, distribuiti neidi Aprilia (3), di Cisterna di(9), di Cori (1), di Fondi (1), di Formia (1), di Itri (2), di Gaeta (1), di(20), di Minturno(3), Pontinia (3), di Priverno (1) e di Terracina (4). Non si registranodecessi. La Asl competente ricorda che, «in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente,stati attivati neidi Aprilia e Priverno locali postazioni permanenti di “Drive in” per l’esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione delSARS-COV2». L’accesso al “drive in” è regolato da prenotazione che dovrà ...

