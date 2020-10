Coronavirus, 28 vittime in un giorno. I contagi crescono (+2.677) e aumentano di nuovo i tamponi (+39.501) – Il bollettino della Protezione civile (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (6 ottobre)Il bollettino del 6 ottobre Sono +2.677 i casi di Coronavirus nel Paese, ieri erano +2.257 mentre il 4 ottobre +2.578, stando all’ultimo bollettino della Protezione civile e del Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 60.134 mentre ieri, 5 ottobre, 58.903. Le nuove vittime oggi sono +28: ieri erano state +16, due giorni fa +18. Il totale è di 36.030 decessi dall’inizio della pandemia. Il numero di tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è di +99.742 ieri invece +60.241 per un totale di 11.944.088 tamponi dall’inizio del monitoraggio. I dimessi e i guariti oggi sono 234.099 (+1.418) mentre i ... Leggi su open.online (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (6 ottobre)Ildel 6 ottobre Sono +2.677 i casi dinel Paese, ieri erano +2.257 mentre il 4 ottobre +2.578, stando all’ultimoe del MinisteroSalute. Gli attualmente positivi sono 60.134 mentre ieri, 5 ottobre, 58.903. Le nuoveoggi sono +28: ieri erano state +16, due giorni fa +18. Il totale è di 36.030 decessi dall’iniziopandemia. Il numero dieseguiti nelle ultime 24 ore è di +99.742 ieri invece +60.241 per un totale di 11.944.088dall’inizio del monitoraggio. I dimessi e i guariti oggi sono 234.099 (+1.418) mentre i ...

