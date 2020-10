Coronavirus | 2 677 nuovi contagi con quasi 100mila tamponi Calano le terapie intensive

(Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – Sono 2.677 i nuovi contagi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 99.742 tamponi effettuati, ieri erano stati 2.257 con 60.241 tamponi. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Ministero della Salute e Protezione Civile.

you_trend : ?? #Coronavirus, 06/10/20 • Attualmente positivi: 60.134 • Deceduti: 36.030 (+28, +0,08%) • Dimessi/Guariti: 234.09… - MediasetTgcom24 : Coronavirus Altri 2.677 contagiati e 28 morti. Quasi 100mila i tamponi - Corriere : Coronavirus in Italia, 2.677 nuovi casi e 28 morti: il bollettino - lookatbald : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 06/10/20 • Attualmente positivi: 60.134 • Deceduti: 36.030 (+28, +0,08%) • Dimessi/Guariti: 234.099 (+1.418… - lciucciovino : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 06/10/20 • Attualmente positivi: 60.134 • Deceduti: 36.030 (+28, +0,08%) • Dimessi/Guariti: 234.099 (+1.418… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 677

Sono 2.677 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, un dato che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 330.263. I morti in un giorno sono 28, che portano il ...BOZZA DPCM: MASCHERINA ALL’APERTO SE CON NON-CONVIVENTI 17:26 FASE 3, FRANCESCHINI: CULTURA PRIMO STRUMENTO IN CUI INVESTIRE 17:26 CONFLITTO INTERESSI, M5S: BENE APPROVAZIONE TESTO BASE 17:24 ...