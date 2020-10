iconanews : Coronavirs: Oxfam, dimezzati gli aiuti allo Yemen -

La pandemia di coronavirus sta avendo ripercussioni pesanti su milioni di persone nello Yemen, dove gli aiuti internazionali si sono dimezzati mentre una porzione sempre più ampia di popolazione dipen ...In piena pandemia, con gli ospedali al collasso, mentre si continua a morire sotto le bombe, oltre 24 milioni di yemeniti dipendono adesso dagli aiuti umanitari per sopravvivere, 2 milioni in più risp ...