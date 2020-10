Corona virus: Italia, 60134 attualmente positivi a test (+1231 in un giorno) con 36030 decessi (28) e 234099 guariti (1418). Totale di 330263 casi (2677) Dati della protezione civile (Di martedì 6 ottobre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 60134 attualmente positivi a test (+1231 in un giorno) con 36030 decessi (28) e 234099 guariti (1418). Totale di 330263 casi (2677) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 6 ottobre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(28) e).di) proviene da Noi Notizie..

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus Coronavirus Toscana 6 ottobre, 209 nuovi contagi. Età media 42 anni LA NAZIONE Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 6 ottobre: 2.677 nuovi casi e 28 morti

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 330.263 persone (+2.677 rispetto a ieri, +0,8%; ieri +2.257) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 36.030 sono decedute (+28,+0,1% ...

Coronavirus, tamponi negativi per bimbi scuola infanzia Toro

(ANSA) - TORO, 06 OTT - "Ho appena assunto per le vie brevi dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem) che la situazione dei tamponi per tutti i bambini della scuola dell'infanzia, tutti quelli che ...

