Coppie ‘Matrimonio a prima vista’ | ecco chi sono Gianluca e Sitara | età | lavoro | famiglia | città | compatibilità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 ottobre 2020) Una delledella quinta edizione di Matrimonio aVista Italia sarà quella formata da. Ma conosciamoli meglio:Elifaniha 31 anni e viene da Firenze, dove lavora come concept artist, pittore e scultore digitale. Partner ideale: cerca una ragazza ironica, che sappia prendere la vita con leggerezza. Deve però anche condividere i suoi valori di. Esteticamente predilige le ragazze more, non troppo alte e con le forme al posto giusto. Studio e: Si occupa di scultura e pittura digitale da applicare a videogiochi, tv e pubblicità. Lavora molto anche per negozi sportivi e capita spesso a Roma. Il suoè molto flessibile e lo fa viaggiare ...